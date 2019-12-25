Закон о Генплане до 2040 года утвердили в ЗакСе

За последнюю версию документа проголосовали 47 депутатов, двое воздержались.

В среду, 21 декабря, парламентарии петербургского ЗакСа окончательно утвердили проект Генплана города до 2040 года. За последнюю версию проголосовали 47 депутатов, двое воздержались.

По словам спикера городского парламента Александра Бельского, Генплан предусматривает, что к 2040 году в Петербурге будет проживать 6,5 млн человек. В рамках реализации проекта планируется строительство 67 млн кв.м. нового жилья и открытие ста новых объектов метрополитена, включая депо, станции и вестибюли.

Площадь производственных зон в городе увеличится на 630 га. Бельский подчеркнул, что новый Генплан основан на современных принципах градостроительства и направлен на развитие города как комфортного мегаполиса XXI века. Теперь документ будет направлен на подпись губернатору.

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Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга