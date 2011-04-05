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Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе

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Представители ГД РФ почтили память тех, кто погиб во времена ВОВ.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин вместе с коллегами из нижней палаты парламента в День памяти и скорби возложили венок в память о погибших в годы Великой Отечественной воинах. Торжественные мероприятия состоялись на Поклонной горе в столице.

Депутаты в День памяти и скорби возложили венок и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе.

сообщение Госдумы РФ

Политик отметил, что солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все необходимое для того, чтобы изгнать противника со своей земли и покончить с фашизмом. Вячеслав Володин добавил, что они "не жалели жизни и сил ради свободы Родины, ради будущих поколений".

Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: вечный огонь, вячеслав володин, госдума, поклонная гора
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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