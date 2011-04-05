Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин вместе с коллегами из нижней палаты парламента в День памяти и скорби возложили венок в память о погибших в годы Великой Отечественной воинах. Торжественные мероприятия состоялись на Поклонной горе в столице.
Депутаты в День памяти и скорби возложили венок и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе.
сообщение Госдумы РФ
Политик отметил, что солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все необходимое для того, чтобы изгнать противника со своей земли и покончить с фашизмом. Вячеслав Володин добавил, что они "не жалели жизни и сил ради свободы Родины, ради будущих поколений".
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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ
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