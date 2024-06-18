Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям в I чтении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятия соответствующего закона ждут родители несовершеннолетних детей. Он подчеркнул, что энергетики "замаскировали под невинный напиток, приносящий якобы пользу". Володин уточнил, что у детей после их употребления появляются сердечные заболевания в раннем возрасте.
Они не запрещены. В итоге мы с вами получаем изуродованных детей.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ
Ранее Володин заявил, что формат Союзного государства себя не исчерпал.
Видео: Дума ТВ
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