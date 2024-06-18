По словам Володина, принятия соответствующего закона ждут родители несовершеннолетних детей.

Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям в I чтении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятия соответствующего закона ждут родители несовершеннолетних детей. Он подчеркнул, что энергетики "замаскировали под невинный напиток, приносящий якобы пользу". Володин уточнил, что у детей после их употребления появляются сердечные заболевания в раннем возрасте.

Они не запрещены. В итоге мы с вами получаем изуродованных детей. Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ

Ранее Володин заявил, что формат Союзного государства себя не исчерпал.

Видео: Дума ТВ