Володин: формат Союзного государства себя не исчерпал

По его словам, у Союзного государства огромные возможности для того, чтобы делать все для формирования единого правового поля.

Формат Союзного государства себя не исчерпал. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России в Минске.

По его словам, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко многое делают для интеграции и развития отношений между двумя странами. Володин подчеркнул, что у Союзного государства огромные возможности для того, чтобы делать все для формирования единого правового поля. Также спикер Госдумы призвал обсудить вопрос формирования единого пространства в сфере науки и образования с исполнительной властью.

Ранее мы сообщали, что Володин прибыл в Минск.

Видео: Дума ТВ