Спикер Госдумы проведет заседание Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Володин проведет в Минске заседание Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которое запланировано на 17 июня. В рамках заседания стороны обсудят вопрос формирования и развития общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства. Также на заседании парламентарии обсудят отчет об исполнении бюджета за 2023 год.

Ранее Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории.

Видео: Дума ТВ