По его словам, необходимо сделать все для защиты правды о Великой Отечественной войне.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории. Об этом он заявил журналистам во время визита в Казахстан.

Володин принял участие в возложении цветов к Мемориалу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. По его словам, необходимо укреплять межнациональное единство и сделать все для защиты правды о Великой Отечественной войне.

Вашингтон и Брюссель пытаются сделать все, чтобы переписать историю, оболгать ее, но мы не приемлем того, что оскорбляет память о наших дедах и прадедах. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что прогрессивная налоговая шкала не коснется участников СВО.

Видео: Дума ТВ