Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории. Об этом он заявил журналистам во время визита в Казахстан.
Володин принял участие в возложении цветов к Мемориалу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. По его словам, необходимо укреплять межнациональное единство и сделать все для защиты правды о Великой Отечественной войне.
Вашингтон и Брюссель пытаются сделать все, чтобы переписать историю, оболгать ее, но мы не приемлем того, что оскорбляет память о наших дедах и прадедах.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Ранее Володин заявил, что прогрессивная налоговая шкала не коснется участников СВО.
Видео: Дума ТВ
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