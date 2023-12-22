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Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории

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По его словам, необходимо сделать все для защиты правды о Великой Отечественной войне.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории. Об этом он заявил журналистам во время визита в Казахстан.

Володин принял участие в возложении цветов к Мемориалу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. По его словам, необходимо укреплять межнациональное единство и сделать все для защиты правды о Великой Отечественной войне.

Вашингтон и Брюссель пытаются сделать все, чтобы переписать историю, оболгать ее, но мы не приемлем того, что оскорбляет память о наших дедах и прадедах.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что прогрессивная налоговая шкала не коснется участников СВО.

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, евросоюз, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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