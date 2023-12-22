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Володин: прогрессивная налоговая шкала не коснется участников СВО

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По его словам, прогрессивная шкала должна быть справедливой.

Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников спецоперации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на больших парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы РФ.

По его словам, прогрессивная шкала должна быть справедливой. Володин отметил, что участники спецоперации защищают страну и ее граждан. Председатель Госдумы обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением вывести из прогрессивной школы 

Ранее Володин заявил, что средства крупных спонсоров должны направляться на детский спорт, а не в клубы.

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, налоговая шкала, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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