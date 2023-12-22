Володин: средства крупных спонсоров должны направляться на детский спорт, а не в клубы

Призвал воспитывать своих сильных атлетов, а не обращаться к легионерам.

Средства крупных спонсоров должны направляться на развитие детского спорта, а не в профессиональные спортивные клубы. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Такие сведения политик предоставил коллегам по завершению выступления кандидата на пост министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Сложилась вот эта порочная практика: клубы, куда все деньги направляются, в том числе и крупными компаниями. Это система приоритетов, которая была на протяжении многих лет выстроена. Надо ее ломать. Вячеслав Володин, депутат РФ

Дополнительно законодатель призвал прекратить такую практику, при которой рекруторы отбирают самых талантливых и направляют ребят, а затем отправляют их за границу. Вячеслав Володин подчеркнул, что здоровый образ жизни и развитие массового спорта в стране должны быть смыслом работы профильного ведомства в правительстве. Депутат отметил, что в первую очередь речь идет о массовых направлениях, таких как футбол, хоккей, дворовые команды. В Госдуме считают важным обеспечить условия, при которых в соревнованиях участвовали отечественные атлеты, а не зарубежные легионеры.

Кандидат на пост главы Минпромторга пообещал уделять отдельное внимание отраслям ОПК.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ