Терминал для ВСМ у Московского вокзала вносят в Генплан Петербурга

Объект будет принимать до 42-х пар поездов в день.

У Московского вокзала в Северной столице будет построен терминал для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой. Об этом свидетельствует информация на сайте КГА.

Объект будет принимать до 42-х пар поездов в день. Он разместится в доме 85 по Невскому проспекту, доме 50 по Лиговскому проспекту и на территории севернее дома 9, литера А по Атаманской улице.

Отметим, что изменения утвердила комиссия по Генплану города.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: КГА