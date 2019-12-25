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Терминал для ВСМ у Московского вокзала вносят в Генплан Петербурга
Сегодня, 15:54
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Терминал для ВСМ у Московского вокзала вносят в Генплан Петербурга

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Объект будет принимать до 42-х пар поездов в день.

У Московского вокзала в Северной столице будет построен терминал для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой. Об этом свидетельствует информация на сайте КГА. 

Объект будет принимать до 42-х пар поездов в день. Он разместится в доме 85 по Невскому проспекту, доме 50 по Лиговскому проспекту и на территории севернее дома 9, литера А по Атаманской улице.

Отметим, что изменения утвердила комиссия по Генплану города. 

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: КГА

Теги: генплан, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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