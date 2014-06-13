Трамвайную линию от Купчино до Пулково внесут в Генплан

Отметим, что трамвай будет находиться на линии, которая станет продолжением строящейся "Купчино - Шушары - Славянка".

В Генплан Петербурга будет внесена трамвайная линия из Купчино до Пулково. Об этом свидетельствуют данные профильной комиссии на сайте КГА.

В качестве заявителей выступили городской комитет по инвестициям, ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" и АО "Аэропорт "Пулково"".

Отметим, что трамвай будет находиться на линии, которая станет продолжением строящейся "Купчино - Шушары - Славянка". Будет использована инфраструктура проекта. Соглашение об этом было принято в ходе ПМЭФ-2023.

Ранее мы сообщили о том, что камеры на дорогах Петербурга будут фиксировать непристёгнутый ремень у водителя и пассажиров.

Фото: Piter.TV