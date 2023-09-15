В Смольном раскрыли подробности строительства трамвайной линии «Славянка»

Общая протяжённость линии составит 21 км. Линия включит в себя 3 моста, 4 путепровода, депо и 24 остановки.

В сентябре 2023 с начала рабочего движения трамвая "Чижик" в Красногвардейском районе Петербурга прошло 5 лет. Проект стал первым в стране, следующим по пути концессии в области городского рельсового транспорта. Сейчас проходит строительство скоростной трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка" на юге города. Как пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Смольного, там намерены перевозить 13 млн пассажиров в год.

Общая протяжённость "Славянки" составит 21 км. Линия включит в себя 3 моста, 4 путепровода, депо и 24 остановки. Перевозить горожан будут 22 низкопольных трамвая. Благодаря их работе, от Славянки до "Купчино" можно будет добраться за 30-40 минут. Кроме того, на конечной остановке (Балканская площадь) расположат первый в РФ "трамвайный вокзал".

Напомним, что возведение "Славянки" стартовало летом 2022 года: работы ведутся на 5-ти участках. Также дорожники заняты строительством путепровода длиной свыше 800 м и шириной 8 м на пересечении Московского шоссе, железной дороги и КАД. Также создаются объекты будущего депо.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)