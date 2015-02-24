Ласточки "Санкт-Петербург – Псков" будут останавливаться около Пулково

Такая остановка появится уже 10 декабря.

"Ласточки" Санкт-Петербург – Псков – Печоры будут останавливаться около аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

С 10 декабря поезда "Ласточка" №809, 810, 812, 813, 815, 816 будут останавливаться на платформе "Аэропорт" (около аэропорта Пулково). Время поездов в пути не изменится.

Из Санкт-Петербурга "Ласточка" будет отправляться в 09:30; из Пскова в 14:15. Для посадки/высадки пассажиров предусмотрены остановки на станциях Аэропорт, Гатчина, Луга-1, Плюсса и Струги Красные.

Авиаперевозчик ОАЭ впервые запустит прямые рейсы до Петербурга в конце октября.

Фото: ОЖД