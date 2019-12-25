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Авиаперевозчик ОАЭ впервые запустит прямые рейсы до Петербурга в конце октября
Сегодня, 9:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Авиаперевозчик ОАЭ впервые запустит прямые рейсы до Петербурга в конце октября

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До этого Москва была единственным направлением Etihad Airways в России.

В Абу-Даби (столица ОАЭ) отравятся самолёты из петербургского аэропорта Пулково. Рейсы будет выполнять авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways. Полеты стартуют с 29 октября, рассказала ТАСС руководитель представительства Etihad Airways в России Наталья Горюнова.

Самолёты будут летать три раза в неделю в обе стороны – в среду, пятницу и воскресенье.

До этого Москва была единственным направлением Etihad Airways в России.

Ранее стало известно, что вторую очередь Пулково начнут строить в середине 2025 года.

Фото: pxhere

Теги: оаэ, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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