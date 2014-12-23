Вторую очередь Пулково начнут строить до середины 2025 года

В воздушной гавани фиксируется увеличение пассажиропотока, при этом её текущие мощности почти исчерпаны.

Строительство второй очереди аэропорта Пулково стартует до середины 2025 года. Такое заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

Руководитель подчеркнул, что в воздушной гавани фиксируется увеличение пассажиропотока, при этом её текущие мощности почти исчерпаны.

Напомним, что в январе правительством Северной столицы было заявлено о намерении приступить к проектированию второй очереди Пулково до конца 2023 года. В начале лета городское УФАС обнулило тендер на соответствующие работы, а через месяц конкурс был отменён и самим аэропортом.

Ранее мы сообщили о том, что новый командно-диспетчерский пункт возведут в Пулково.

Фото: Piter.TV