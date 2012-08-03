Новый командно-диспетчерский пункт возведут в Пулково

Площадь здания составит 2000 "квадратов".

В петербургском аэропорту Пулково возведут новый командно-диспетчерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 4 сентября.

Площадь здания составит 2000 "квадратов". В нем планируют создать диспетчерские залы, помещения для обеспечения автоматизированного управления воздушным движением и взаимодействия между эксплуатационными службами.

Кроме того, после завершения строительства начнутся работы по демонтажу уже существующего командно-диспетчерского пункта.

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Фото: Piter.TV