Новый командно-диспетчерский пункт возведут в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково возведут новый командно-диспетчерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 4 сентября.
Площадь здания составит 2000 "квадратов". В нем планируют создать диспетчерские залы, помещения для обеспечения автоматизированного управления воздушным движением и взаимодействия между эксплуатационными службами.
Кроме того, после завершения строительства начнутся работы по демонтажу уже существующего командно-диспетчерского пункта.
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Фото: Piter.TV
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