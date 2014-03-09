Рейсы в Петербург возглавили топ самых дешевых в бархатный сезон

Дешевле всего до Северной столицы можно добраться из Москвы.

Петербург стал самым дешевым направлением для путешествий по России в бархатный сезон. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на специалистов сервиса "Яндекс.Путешествия".

По данным экспертов, которые проанализировали данные бронирований, дешевле всего до Северной столицы можно добраться из Москвы. Стоимость билета стартует от 4700 рублей. Из Казани и Уфы полет обойдется в 5000 рублей. Также сообщается, что самым доступным для путешествий стал Сочи. За лето стоимость авиабилета уменьшилась на 59%.

Ранее мы сообщали, что Пулково примет семь рейсов из Москвы из-за введенных ограничений.

Фото: Piter.tv