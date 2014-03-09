  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рейсы в Петербург возглавили топ самых дешевых в бархатный сезон
Сегодня, 13:49
114
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Рейсы в Петербург возглавили топ самых дешевых в бархатный сезон

0 0

Дешевле всего до Северной столицы можно добраться из Москвы.

Петербург стал самым дешевым направлением для путешествий по России в бархатный сезон. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на специалистов сервиса "Яндекс.Путешествия".

По данным экспертов, которые проанализировали данные бронирований, дешевле всего до Северной столицы можно добраться из Москвы. Стоимость билета стартует от 4700 рублей. Из Казани и Уфы полет обойдется в 5000 рублей. Также сообщается, что самым доступным для путешествий стал Сочи. За лето стоимость авиабилета уменьшилась на 59%.

Ранее мы сообщали, что Пулково примет семь рейсов из Москвы из-за введенных ограничений.

Фото: Piter.tv

Теги: бархатный сезон, путешествия, рейсы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии