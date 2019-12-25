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Пулково примет семь рейсов из Москвы из-за введенных ограничений
Сегодня, 15:15
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Пулково примет семь рейсов из Москвы из-за введенных ограничений

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В Северной столице уже приняли рейсы авиакомпаний Глобус, Turkish Airlines и Победа.

Аэропорт Пулково в Петербурге примет семь рейсов из Москвы из-за введенных ограничений. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Сегодня, 31 августа, стало известно, что столичный аэропорт Внуково ввел ограничения на полеты. Часть рейсов в целях безопасности была перенаправлена в другие аэропорту. Ранее сообщалось о приближавшемся к Москве беспилотнике, который был уничтожен в Воскресенском районе.

В Пулково уже приняли рейсы авиакомпаний Глобус, Turkish Airlines и Победа. В ближайшее время аэропорт примет рейсы компаний Utair, Emirates, Uzbekistan Airways и AZUR air.

Ранее мы сообщали, что в Пулково задержали рейс из-за пассажира, угрожавшего взрывом.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, москва, пулково, рейсы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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