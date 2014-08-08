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В Пулково задержали рейс из-за пассажира, угрожавшего взрывом
Сегодня, 13:27
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В Пулково задержали рейс из-за пассажира, угрожавшего взрывом

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Инцидент произошел во время подготовки самолета к вылету.

В Пулково задержали рейс из Петербурга в Грозный из-за пассажира, угрожавшего взрывом. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел во время подготовки самолета к вылету. Один из пассажиров начал угрожать взорвать самолет, заявив, что у него бомба. Командир принял решение остановить вылет и вызвал полицию. В ходе обысков ничего опасного не нашли.

Сообщается, что задержанным оказался 31-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Пулково задержали отправку трех рейсов.

Фото: Piter.tv

Теги: взрыв, пассажир, пулково, самолет, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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