Беспорядки на Маврикии не коснулись туристических районов

Сейчас обстановка на острове стабилизировалась.

Отели на Маврикии продолжают принимать постояльцев в обычном режиме, несмотря на возникшие на острове волнения. Как сообщили 360.ru в Российском союзе туриндустрии (РСТ) изданию, беспорядки затронули расположенные вдали от туристических зон районы.

Руководитель PR‑отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин заверил, что туристам ничего не угрожает. Он рассказал, что утром пришлось отменить отдельные экскурсии из-за работ по расчистке дорог и мероприятиями по проверке безопасности. Поэтому некоторые сотрудники не смогли своевременно прибыть на рабочие места.

Волнения в отдельных районах привели к нарушениям в работе транспорта, временному закрытию школ и других учебных заведений. По словам Подколзина, к настоящему моменту ситуация на острове стабилизировалась. В РСТ подчеркнули, что продолжают следить за развитием событий и оперативно проинформируют о любых значимых изменениях.

Ранее эксперты назвали страну с самым дорогим туром в 2,7 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)