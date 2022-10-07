Камеры на дорогах Петербурга будут фиксировать непристёгнутый ремень у водителя и пассажиров

В тестовом режиме запустят 10 стационарных комплексов.

C 20 сентября на трассах в Северной столице начнут работать камеры, которые будут фиксировать водителей и пассажиров с непристёгнутым ремнём безопасности. В тестовом режиме запустят 10 стационарных комплексов. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Штраф за непристёгнутый ремень составляет 1 тыс. рублей. Как отметил вице-губернатор Петербурга Станислав Каразин, город на Неве повышает культуру вождения и соблюдения ПДД, которые напрямую связаны с дорожной безопасностью и снижением смертности на дорогах.

Камеры, о которых идёт речь, установят в Колпино на Рубежном шоссе, в Пушкине (Красносельское шоссе), а также у дома №48/50 на Пражской улице, дома №61 Дунайском проспекте, домах №13 на улице Дыбенко и Народной улице, а также по 2 камеры на Таллинском шоссе и в поселке Петро-Славянка на Софийской улице.

В общей сложности на территории Петербурга работает свыше 1 тыс. комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, причём 44 из них являются передвижными.

Ранее петербургская прокуратура добилась компенсации инвалиду, пострадавшему в ДТП с автобусом.

Фото: Piter.TV