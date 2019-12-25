Петербургская прокуратура добилась компенсации инвалиду, пострадавшему в ДТП с автобусом

Прокуратура Пушкинского района в судебном порядке добилась решения о взыскании в пользу 48-летнего инвалида, пострадавшего в результате ДТП, денежной компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в январе этого года водитель автобуса нарушил ПДД и не уступил дорогу автомобилю, из-за этого произошло столкновение.
В итоге заявительница в результате ДТП получила различные травмы. Кроме всего, женщина имеет инвалидность первой группы. После проверки, прокурор предъявил иск о компенсации морального вреда.
Суд постановил взыскать с АО "Третий парк" в пользу пострадавшей 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что водитель иномарки скончался в ДТП с трактором под Выборгом.
Фото: прокуратуры Петербурга
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