Петербургская прокуратура добилась компенсации инвалиду, пострадавшему в ДТП с автобусом

Прокуратура Петербурга добилась компенсации инвалиду, пострадавшему в ДТП. Зимой автобус не уступил ему дорогу.

Прокуратура Пушкинского района в судебном порядке добилась решения о взыскании в пользу 48-летнего инвалида, пострадавшего в результате ДТП, денежной компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в январе этого года водитель автобуса нарушил ПДД и не уступил дорогу автомобилю, из-за этого произошло столкновение.

В итоге заявительница в результате ДТП получила различные травмы. Кроме всего, женщина имеет инвалидность первой группы. После проверки, прокурор предъявил иск о компенсации морального вреда.

Суд постановил взыскать с АО "Третий парк" в пользу пострадавшей 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки скончался в ДТП с трактором под Выборгом.

Фото: прокуратуры Петербурга

