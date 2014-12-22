Водитель иномарки скончался в ДТП с трактором под Выборгом

Мужчина не справился с управлением.

Вечером во вторник, 12 сентября, на 81 км + 55 м а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг" произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 61-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь со стороны Приморска в сторону Выборга, не справился с управлением и на левом закруглении дорожного полотна съехал с дороги вправо с последующим наездом на стоящий трактор под управлением 49-летнего мужчины, который осуществлял дорожные работы.

В результате водитель Toyota скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что четыре велосипедистки, пострадавшие в результате ДТП на трассе "Скандинавия", готовятся к выписке из стационара.

Фото: Piter.TV