Четыре велосипедистки, пострадавшие в результате ДТП на трассе "Скандинавия", готовятся к выписке из стационара

Остальные четверо останутся на лечении.

Пострадавших в ДТП на дороге А-181 "Скандинавия" четырех велосипедисток готовят к выписке из Городской больницы №40. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга сегодня, 12 сентября.

Остальные четверо останутся на лечении. Пациентка с самыми тяжелыми травмами будет переведена из реанимации в отделение Педиатрического университета.

Напомним, что авария произошла 7 сентября. Грузовик влетел в "Форд", который сопровождал группу из 11 спортсменок 14 и 15 лет. В результате два подростка погибли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: 14-летний самокатчик тяжело пострадал в ДТП на Шлиссельбургском проспекте.

Фото: Piter.TV