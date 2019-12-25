В ДТП с участием грузовика на "Скандинавии" погибло два ученика спортивной школы

Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. Пострадавшими оказались дети из спортивной школы, есть погибшие.

Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. Пострадавшими оказались дети из спортивной школы, есть погибшие.

На трассе "Скандинавия" в Ленобласти произошло страшное ДТП, в котором грузовик врезался в велосипедистов. Оказалось, что велосипедистами были дети из спортивной школы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Также следователи выясняют, кем был составлен велосипедный маршрут для детей.

По данным Комитета по здравоохранению Ленобласти, среди пострадавших в аварии числятся 1 взрослый и шесть детей. Двое ребят погибли.

На трассе собралась огромная пробка около 3 км.

Ранее сообщалось, что правоохранители работают на месте ДТП с участием грузовика и велосипедистов на трассе "Скандинавия".

Фото: прокуратура Ленинградской области