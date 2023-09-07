Правоохранители работают на месте ДТП с участием грузовика и велосипедистов на трассе "Скандинавия" 

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия на трассе А-181 "Скандинавия". Там произошло ДТП с участием грузовика и велосипедистов.

Утром в четверг, 7 сентября, в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на трассе "Скандинавия" произошло серьезное ДТП в районе развязки на поселок Огоньки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, фура совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. Причины наезда уточняются.

На данный момент на месте работают сотрудники ДПС, а также другие экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и количество пострадавших.

Ранее сообщалось, что на трассе А-181 "Скандинавия" грузовик въехал в велосипедистов.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"