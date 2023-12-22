В Петербурге для льготников с 27 апреля сделали бесплатный проезд в пригородных автобусах

Он будет действовать до 31 октября.

С 27 апреля по 31 октября 2024 года в Петербурге пенсионеры, ветераны, труженики тыла, почетные доноры и другие льготные категории смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Льгота будет действовать на 60 маршрутах Петербурга. Для этого необходимо оформить бесплатный именной льготный билет на пригородные маршруты. Сделать это можно в кассе петербургского метро на действующий у пассажира электронный носитель месячного единого именного льготного билета. Если такого электронного носителя нет, то его тоже можно оформить бесплатно также в кассе

Перечень маршрутов и всех категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд можно посмотреть здесь.

Ранее стал известен график работы общественного транспорта в Петербурге в майские выходные.

Фото: Piter.tv