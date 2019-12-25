Петербург закупит 60 автобусов особо большого класса почти за 1,7 млрд рублей

Новые машины рассчитаны минимум на 155 пассажиров и будут оборудованы 38 посадочными местами.

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" объявил тендер на приобретение шестидесяти новых автобусов особо большого класса для обновления автопарка города. Соответствующая информация представлена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет около 1,7 млрд рублей. Новые машины рассчитаны минимум на 155 пассажиров и будут оборудованы 38 посадочными местами. Поставки транспорта в Северную столицу должны завершиться до 15 ноября 2026 года.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 27 июля. Заключение контракта позволит крупнейшему автобусному перевозчику Петербурга обновить свой подвижной состав.

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Фото: Piter.TV