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Петербургская Росгвардия продает 66 служебных машин
Сегодня, 9:16
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Петербургская Росгвардия продает 66 служебных машин

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Самыми дорогими оказались японские внедорожники.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области распродают автопарк. Машины вневедомственной охраны проезжают большие расстояния, и их необходимо регулярно менять. Планируется заменить сразу 66 авто, пишет Neva.Today 8 июля. 

На портале госзакупок появились автомобили Росгвардии в неисправном состоянии. Цены на них разные, от 139 тыс. рублей до 1,2 млн рублей. В частности, предлагается к покупке 35 Ford Focus, также есть два Toyota Land Cruiser и столько же машин бренда Lexus. Из отечественных можно выбрать Lada Priora, UAZ Patriot и Lada Niva. 

Самыми дорогими оказались японские внедорожники. За все необходимо заплатить 29,1 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: российские автомобили в Петербурге подорожали на 32,6% с начала года. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: госзакупки, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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