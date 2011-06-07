Петербургская Росгвардия продает 66 служебных машин

Самыми дорогими оказались японские внедорожники.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области распродают автопарк. Машины вневедомственной охраны проезжают большие расстояния, и их необходимо регулярно менять. Планируется заменить сразу 66 авто, пишет Neva.Today 8 июля.

На портале госзакупок появились автомобили Росгвардии в неисправном состоянии. Цены на них разные, от 139 тыс. рублей до 1,2 млн рублей. В частности, предлагается к покупке 35 Ford Focus, также есть два Toyota Land Cruiser и столько же машин бренда Lexus. Из отечественных можно выбрать Lada Priora, UAZ Patriot и Lada Niva.

Самыми дорогими оказались японские внедорожники. За все необходимо заплатить 29,1 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: российские автомобили в Петербурге подорожали на 32,6% с начала года.

Фото: пресс-служба Росгвардии