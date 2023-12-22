Стал известен график работы общественного транспорта в Петербурге в майские выходные

Наземный транспорт 27 апреля будет работать по графику пятницы, а 28, 29 и 30 апреля и 1 мая – по расписанию воскресенья.

Режим работы общественного транспорта изменится на майские праздники в Петербурге. Об этом 26 апреля рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Наземный транспорт 27 апреля будет работать по графику пятницы, а 28, 29 и 30 апреля и 1 мая – по расписанию воскресенья.

Отмечается, что поезда в метрополитене Петербурга 27 апреля поедут по графику будних дней, 28 апреля – по расписанию субботы, 29, 30 апреля и 1 мая – по графику воскресенья.

Пригородные электропоезда будут курсировать 27 апреля по графику пятницы, 28, 29, 30 апреля – по расписанию субботы, 1 мая – по графику воскресенья. Подробная информация о расписании движения электричек доступна на сайте АО "СЗППК".

Ранее на Piter.TV: на майские праздники не будет реверсов из Петербурга в сторону Пскова.

Фото: Piter.TV