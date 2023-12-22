На майские праздники не будет реверсов из Петербурга в сторону Пскова

Но только на 2 недели.

На майские праздники не будет реверсов в сторону Пскова. Об этом рассказали в дорожном комитете Ленинградской области.

Из-за начала дачного сезона и выездов на шашлыки на всех участках расширения шоссе на Псков с 28 апреля по 12 мая будет убрано реверсивное движение.

Основная боль водителей сейчас сосредоточена на участках от Рождествено до начала обхода Мшинской. Речь про Парушино, Кузнецово, Беково, Покровку, Большую Ящеру и Сорочкино. Здесь растут 4 полосы, и капитально обновляется мост через Глубокий ручей. Без реверсивного движения никак, так как технике нужно работать. Окончание работ намечено на 2025-2026 год. специалисты дорожного комитета ЛО

Уже в этом году поедут 4 полосы с освещением и разделительной полосой на 12-километровом участке от Межозерного до Городца. Там осталось уложить асфальт, нанести разметку, смонтировать барьерное ограждение для разделения встречных потоков и поставить знаки.

Видео: Дорожный комитет ЛО