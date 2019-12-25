В Пулково начали работу 27 новых автобусов Yutong

Пассажиров Пулково будут перевозить новые автобусы Yutong.

Новые перронные автобусы получили фирменное оформление аэропорта и будут использоваться для перевозки пассажиров между терминалом и самолетами.

В аэропорту Пулково начали эксплуатировать 27 новых перронных автобусов Yutong. Транспорт будет использоваться для доставки пассажиров между терминалом и воздушными судами. Новые автобусы рассчитаны на перевозку до 122 человек. Они оснащены бесшумными электрическими дверями, современной системой климат-контроля и обеспечивают плавное движение, что должно повысить комфорт пассажиров во время поездок по территории аэропорта.

Транспорт также получил обновленное фирменное оформление Пулково. В дизайне использован новый логотип аэропорта с изображением разводных мостов и элементами, связанными с историей Санкт-Петербурга.

Для обслуживания автобусов подготовили специализированную техническую базу, а сотрудники, которые будут работать с новой техникой, прошли обучение в Китае.

Ранее сообщалось, что Петербург передал Абхазии троллейбусы, автобусы и спецтехнику.

Фото: пресс-служба аэропорта "Пулково"