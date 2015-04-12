Петербург передал Абхазии троллейбусы, автобусы и спецтехнику

В рамках визита делегации Северной столицы в республику состоялась церемония передачи техники. Абхазия получила три троллейбуса, два школьных автобуса, автоподъемник и автомобиль скорой помощи.

Санкт-Петербург передал Абхазии новую партию пассажирского транспорта и специальной техники. Церемония передачи прошла в рамках визита делегации Северной столицы в республику, в ней приняли участие губернатор Александр Беглов и президент Абхазии Бадра Гунба.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в рамках помощи от России и непосредственного вклада Петербурга Абхазия получила три троллейбуса, автоподъемник, два школьных автобуса и автомобиль скорой помощи. Вся техника прошла капитальный ремонт и адаптирована к условиям Сухума. Петербургские специалисты также проводят обучение местных водителей и механиков.

Губернатор Александр Беглов поблагодарил всех участников и подчеркнул, что сотрудничество между Петербургом и Абхазией будет продолжено. Ранее Сухум уже получил от Северной столицы уборочную технику и автомобиль скорой помощи, а в марте этого года — десять троллейбусов и школьный автобус.

Фото: пресс-служба Смольного