Туристка из Петербурга погибла в ДТП в Абхазии

В Гагрском районе Абхазии перевернулся автомобиль с туристами. В результате аварии погибла жительница Санкт-Петербурга, еще 4 человека получили травмы.

В Гагрском районе Абхазии произошла авария с участием автомобиля УАЗ, перевозившего туристов. В результате ДТП погибла жительница Санкт-Петербурга 2002 года рождения, еще 4 человека пострадали.

По данным начальника управления Госавтоинспекции МВД Абхазии Дамея Авидзбы, происшествие случилось 13 июля по дороге к смотровой площадке на горе Мамзышха. Во время движения автомобиль опрокинулся.

Пострадавших доставили в Гагрскую больницу. Главный врач медицинского учреждения Индира Арсалия сообщила, что госпитализация никому из них не потребовалась. После оказания необходимой помощи всех пациентов отпустили домой. У пострадавших диагностировали ушибы и ссадины. Самому старшему из них 1995 года рождения, самому младшему — 2007 года рождения.

Водителя автомобиля задержали. По его словам, причиной аварии стала неисправность рулевого управления, из-за которой во время движения заклинило руль.

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Фото: Piter.TV