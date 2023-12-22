  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Индекс промышленного производства Петербурга составил 111,3%
Сегодня, 13:51
162
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Индекс промышленного производства Петербурга составил 111,3%

0 0

Город переместился с 70-го на 11-е место среди 85 регионов России с индексом административного давления 3,15 (улучшение на 2,05 балла).

В 2023 году Петербург значительно улучшил свои позиции в рейтинге, переместившись с 70-го на 11-е место среди 85 регионов России с индексом административного давления 3,15 (улучшение на 2,05 балла). Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Валерий Калугин на заседании правительства.

Калугин отметил, что в результате совместной работы федеральных контролирующих органов, уполномоченного, проектного офиса администрации губернатора Петербурга, показатели правоприменительной практики в городе по итогам 2023 года значительно улучшились, что привело к снижению административного давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere

Теги: индекс промышленного производства, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии