Индекс промышленного производства Петербурга составил 111,3%

Город переместился с 70-го на 11-е место среди 85 регионов России с индексом административного давления 3,15 (улучшение на 2,05 балла).

В 2023 году Петербург значительно улучшил свои позиции в рейтинге, переместившись с 70-го на 11-е место среди 85 регионов России с индексом административного давления 3,15 (улучшение на 2,05 балла). Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Валерий Калугин на заседании правительства.

Калугин отметил, что в результате совместной работы федеральных контролирующих органов, уполномоченного, проектного офиса администрации губернатора Петербурга, показатели правоприменительной практики в городе по итогам 2023 года значительно улучшились, что привело к снижению административного давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов.