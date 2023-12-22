Диктант Победы прошел в Ленобласти на 235 площадках

Задания в этом году были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам.

В пятницу, 26 апреля, в рамках федерального партийного проекта "Историческая память" по всей России прошел "Диктант Победы". Это масштабное тестирование, посвященное истории Великой Отечественной войны.

Задания в этом году были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам. "Диктант Победы" проводился в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки для тестирования были организованы во всех знаковых местах, связанных с войной и ее Героями.

В Ленинградской области "Диктант Победы" прошел на 235 площадках. Центральной стала Штаб общественной поддержки в Гатчине на проспекте 25 октября, д.5. Также в регионе были отмечены 3 уникальных площадки: Фонд "Защитники Отечества" в Ленинградской области, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7; МАУК "Библиотека А. Аалто", г. Выборг, проспект Суворова, д.4; МБОУ "СОШ №1", г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д.11.

В рамках "Диктанта Победы" также прошла акция "Письмо Герою". В Ленинградской области мероприятие проходило в двух местах: Штаб общественной поддержки Ленобласти, г. Гатчина, проспект 25 октября, д.5; МАУК "Библиотека А. Аалто", г. Выборг, проспект Суворова, д.4.