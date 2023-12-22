На дорогах Ленобласти может появиться больше техники из Белоруссии

Компания "Эксам", расположенная в деревне Большие Колпаны под Гатчиной, рекомендует обратить внимание на проверенную дорожную технику с качественными запчастями вместо китайских аналогов.

В Ленинградской области рассматривается возможность внедрения специализированной техники для обслуживания дорог. Об этом и других вопросах шла речь на конференции "Союза дорожников Ленобласти" с участием компании "Эксам", официального представителя холдинга "Амкодор".

Компания "Эксам", расположенная в деревне Большие Колпаны под Гатчиной, рекомендует обратить внимание на проверенную дорожную технику с качественными запчастями вместо китайских аналогов. Также обсуждалась возможность использования модификатора битума для асфальтовой смеси на основе синтетического каучука, а не резиновой крошки.

Стоит отметить, что компания занимается производством дорожной техники, используя комплектующие с завода МАЗ, включая мощные дизельные двигатели/ На сегодняшний день наиболее востребованы небольшие погрузчики и экскаваторы-погрузчики. В Ленинградской области их уже шесть. Первые помогают быстро очищать тротуары от снега и грязи, вторые отличаются универсальностью.

Ранее мы сообщили о том, что общественная палата Ленобласти озвучила планы на 2024 год.

Фото: Piter.TV