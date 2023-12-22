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Общественная палата Ленобласти озвучила планы на 2024 год
Сегодня, 9:41
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Общественная палата Ленобласти озвучила планы на 2024 год

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В ходе заседания обсуждались важные вопросы, связанные с социальным развитием, экономикой и информационно-культурным пространством региона.

На совместном заседании Общественной палаты Ленинградской области с муниципальными общественными палатами региона, которое прошло в пятницу, 26 апреля, был принят план действий на 2024 год.

В ходе заседания обсуждались важные вопросы, связанные с социальным развитием, экономикой и информационно-культурным пространством региона.

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов внес предложение о внесении изменений в регламент организации. Он предложил обсудить вопросы, связанные с процедурой назначения и освобождения от должности руководителя аппарата Общественной палаты 47 региона. Эти вопросы будут подробно рассмотрены на расширенном заседании, которое запланировано на 16 мая.

Ранее мы сообщили о том, что МФЦ Ленобласти примут участие в конкурсе Минэкономразвития.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, общественная палата
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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