Общественная палата Ленобласти озвучила планы на 2024 год

В ходе заседания обсуждались важные вопросы, связанные с социальным развитием, экономикой и информационно-культурным пространством региона.

На совместном заседании Общественной палаты Ленинградской области с муниципальными общественными палатами региона, которое прошло в пятницу, 26 апреля, был принят план действий на 2024 год.

В ходе заседания обсуждались важные вопросы, связанные с социальным развитием, экономикой и информационно-культурным пространством региона.

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов внес предложение о внесении изменений в регламент организации. Он предложил обсудить вопросы, связанные с процедурой назначения и освобождения от должности руководителя аппарата Общественной палаты 47 региона. Эти вопросы будут подробно рассмотрены на расширенном заседании, которое запланировано на 16 мая.