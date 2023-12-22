МФЦ Ленобласти примут участие в конкурсе Минэкономразвития

Региональные власти подчеркивают, что последние два года Ленинградская область удерживает звание "Лучший МФЦ России".

Многофункциональные центры (МФЦ) Ленинградской области подали заявки на участие в X конкурсе Министерства экономического развития России "Лучший многофункциональный центр России - 2024". Конкурс проводится в трех номинациях: "Лучший проект МФЦ", "Лучшая региональная сеть МФЦ" и "Лучший универсальный специалист МФЦ". Оценка работы МФЦ будет основываться на таких критериях, как доступность получения государственных и муниципальных услуг, качество работы, уровень цифровизации и других. Победителей объявят на Всероссийском форуме МФЦ.

Региональные власти подчеркивают, что последние два года Ленинградская область удерживает звание "Лучший МФЦ России". Ранее МФЦ Ленинградской области также получили награды за "Лучший проект" и дважды становились победителями в номинации "Лучший универсальный специалист".

Как уточнил директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов, стабильно высокие результаты МФЦ Ленинградской области достигаются благодаря слаженной работе коллектива и активному участию жителей региона.