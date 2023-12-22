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В МФЦ Ленобласти заработал сервис "Виртуальный талон"

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Теперь можно стоять в очереди удаленно, находясь в любом удобном месте, главное - быть поблизости.

В МФЦ Ленинградской области начал работать уникальный цифровой сервис. Теперь для посещения специалиста можно воспользоваться "виртуальными" талонами. Пресс-служба МФЦ пояснила, что электронный талон заменит обычный бумажный.

Теперь можно стоять в очереди удаленно, находясь в любом удобном месте, главное - быть поблизости. При подходе очереди клиент получит уведомление.

Для использования виртуального сервиса необходимо зайти на сайт, выбрать нужный офис, отсканировать QR-код и перейти по указанной ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что в майские праздники изменится режим работы МФЦ Ленинградской области.

Видео: МФЦ Ленобласти

Теги: ленобласть, цифровизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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