В майские праздники изменится режим работы МФЦ Ленинградской области

В праздничные дни получить государственные услуги можно в электронном виде – на портале "Госуслуги".

В предстоящие майские праздники изменится режим работы МФЦ Ленинградской области. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

В предпраздничные дни, 30 апреля и 8 мая, филиалы и отделы закроются на один час раньше (в 20:00), а 1 и 9 мая все МФЦ будут закрыты.

В бизнес-офисах суббота, 27 апреля, будет рабочим днём, 8 мая они закроются на один час раньше – в 17:00. Выходные дни в бизнес-офисах: с 28 апреля по 1 мая, 4-5 мая, с 9 по 12 мая.

В праздничные дни получить государственные услуги можно в электронном виде – на портале "Госуслуги".

Также в Петербурге и Ленобласти меняется расписание электричек в связи с майскими праздниками.

Фото: администрация Ленобласти