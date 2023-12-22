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В Петербурге и Ленобласти меняется расписание электричек в связи с майскими праздниками
Сегодня, 9:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти меняется расписание электричек в связи с майскими праздниками

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На этой неделе будет шесть рабочих дней, а затем четыре выходных дня.

Расписание движения пригородных поездов в Петербурге и Ленобласти изменится в период праздничных дней мая. Об этом сообщили в пресс-службе СЗППК.

В связи с предстоящими праздничными днями устанавливается следующий график движения пригородных поездов:

– 26 апреля – движение электропоездов будет осуществляться по графику четверга;

– 27 апреля и 8 мая – движение электропоездов будет осуществляться по графику пятницы;

– 28, 29, 30 апреля и 9, 10, 11 мая – движение электропоездов будет осуществляться по графику субботы;

– 1 и 12 мая – движение электропоездов будет осуществляться по графику воскресенья.

Фото: Piter.tv

Теги: майские праздники, электрички
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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