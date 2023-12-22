В Петербурге и Ленобласти меняется расписание электричек в связи с майскими праздниками

Расписание движения пригородных поездов в Петербурге и Ленобласти изменится в период праздничных дней мая. Об этом сообщили в пресс-службе СЗППК.
В связи с предстоящими праздничными днями устанавливается следующий график движения пригородных поездов:
– 26 апреля – движение электропоездов будет осуществляться по графику четверга;
– 27 апреля и 8 мая – движение электропоездов будет осуществляться по графику пятницы;
– 28, 29, 30 апреля и 9, 10, 11 мая – движение электропоездов будет осуществляться по графику субботы;
– 1 и 12 мая – движение электропоездов будет осуществляться по графику воскресенья.
Фото: Piter.tv
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