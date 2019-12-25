Рынок жилья заметно изменился в городе.

В Северной столице и Ленинградской области завершился важный этап XIX независимого конкурса рынка недвижимости "Доверие потребителя". Эксперты провели масштабные объезды строящихся и уже сданных жилых комплексов, чтобы дать детальную оценку объектам, сообщил портал "Строительный Петербург".

По итогам анализа стало очевидно, что рынок жилья в городе заметно изменился. Сегодня покупатель не готов довольствоваться только квадратными метрами — для него важны продуманность среды и качество жизни. Поэтому девелоперы региона делают ставку на приватность, инженерную культуру, ландшафтные решения и создание полноценной инфраструктуры внутри квартала.

Эксперты выделили шесть главных направлений, по которым оценивали проекты‑финалисты. Это архитектурная выразительность и умение вписываться в окружение, современные ландшафтные и "зелёные" решения, высокий уровень комфорта в местах общего пользования, квартирография, ориентированная на человека (включая акустику и приватность), концепция "город в городе" с учетом градостроительного масштаба, а также культура организации стройплощадок и открытость самих девелоперов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге определили финалистов конкурса "Доверие потребителя-2026".

Фото: Оргкомитет конкурса "Доверие потребителя"