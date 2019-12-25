На кольцевой у дамбы столкнулись две "ГАЗели", есть пострадавшие.

Днем 18 ноября на внешнем кольце КАД в районе дамбы столкнулись два грузовых автомобиля "ГАЗель". В результате аварии есть пострадавшие, информация об их состоянии уточняется. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сведения о ДТП появились в картографическом сервисе "Яндекс" после 12:30. К 14:00 движение на участке было затруднено примерно на протяжении 1 км.

В Дирекции комплекса защитных сооружений уточнили, что авария произошла на 129-м километре кольцевой автодороги. После столкновения грузовики заняли левую и правую полосы, для проезда автомобилистам оставили только среднюю.

На месте происшествия работали экстренные службы. По словам очевидцев, одна из машин перевозила посылки для маркетплейса. После столкновения отправления оказались разбросаны по проезжей части.

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Фото: Piter.TV