В дорожном происшествии также есть пострадавший.

Смертельная авария произошла на 129‑м километре внешнего кольца КАД днем 18 ноября. Жертвой ДТП стал водитель маркетплейса Озон, сообщили в Telegram-канале "Дорожный инспектор".

По неофициальной версии, молодой человек за рулем "Газели" совершил наезд на стоявший автомобиль и находившегося рядом мужчину, который вышел из кабины. В результате удара пострадал водитель 2007 года рождения. Также тяжелые травмы получил 20‑летний пассажир второго автомобиля.

Сейчас для движения доступна лишь средняя полоса, остальные участки перекрыты. Водителей просят быть предельно внимательными при проезде этого участка КАД и учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на Мурманском шоссе погиб водитель Subaru.

Фото: Telegram/"Дорожный инспектор"