Алекс Лим вышел на сцену БКЗ "Октябрьский" с большим сольным концертом. Победитель "Новой волны" и финалист "Ну-ка, все вместе!" представил петербуржцам программу, в которой нашлось место и вирусным каверам, и песням, написанным вместе с Игорем Крутым.

Голос, который сначала звучал в соцсетях, а теперь собирает залы: состоялся большой сольный концерт Александра Лима. Путь артиста начался не со сцены, а с экрана телефона — с любительских каверов в соцсетях. Именно они в короткий срок принесли ему миллионную аудиторию.

В глубине подсознания я думал, представлял о том, что будут большие концерты. Но я не думал, что настолько быстро это всё случится. По сути, прошло только два года, представляете, после того, как я стал чуть-чуть популярным в соцсетях. Алекс Лим, певец

Переломным моментом стало шоу у Андрея Малахова, где Алекс исполнил "Сибирские морозы". После этого о бархатном тембре уроженца Казахстана с корейскими корнями узнала вся страна. В августе 2025 года он победил на "Новой волне" в Казани — и стал первым представителем Казахстана, которому покорился главный трофей конкурса

Я пел в ресторанах, и у меня не был такой голос. Я просто пел то, что было неудобно. И первое время горло очень сильно болело. Ну, связки. Вот я же ещё не знаю, как это всё там устроено. И я пел как чувствовал. И вот до сих пор так же и пою. Но уже полегче. Как мышцы, знаете, натренировались.

В том же году Алекс дошёл до финала шоу "Ну-ка, все вместе!", где получил высокие оценки и от жюри, и от зрительного зала. Отдельная глава его творчества — работа с Игорем Крутым. Вместе с маэстро он записал "Вокзал", "Отпусти меня", "Неземную", "Целый мир" и другие. И совместных планов у артистов все больше.

Мы работаем сейчас над выпуском альбома. Будет ремейк песен Игоря Яковлевича, которые он уже выпускал, но, наверное, не так много людей услышало эти песни. Очень крутой альбом получается. И мы там всё переаранжировали.

В Петербурге Алекс Лим представил большую концертную программу — с трогательными композициями о любви и каверами, которые принесли ему популярность.

В первую очередь я душу вкладываю в каждую композицию. Ну и все композиции, если честно, я посвящаю жене. Всегда. Я не могу петь про любовь какую-то другую, потому что я люблю только жену, поэтому только про жену и пою. Всегда. И всегда её образ где-то.

Концерт в "Октябрьском" стал ещё одним шагом артиста на профессиональной сцене. И подтверждением того, что путь от соцсетей до больших залов можно пройти за короткое время.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV

