Кирилл Ситнов рассказал, почему работают кликбейтные заголовки.

Предсказания глобальных катастроф привлекают внимание пользователей социальных сетей благодаря страху перед неизвестностью. Соответствующее мнение журналистам телеканала "360.ru" огласил российский преподаватель программирования и ИТ-специалист Кирилл Ситнов. Эксперт заметил, что именно поэтому сообщения о грядущем цифровом апокалипсисе с отключением интернета и уничтожением банковских счетов населения охватили огромную аудиторию. Этот процесс происходит при полном отсутствии доказательств существования такой угрозы.

Страх — хороший кликбейт. Эти истории хорошо продаются. Да и такие переломные ситуации лучше запоминаются. Можно вспомнить, сколько ходило слухов и мифов про конец света в 2012 году. Кирилл Ситнов, ИТ-специалист

Специалист добавил, что вместо подготовки к вымышленной катастрофе обществу стоит уделить внимание реальным угрозам цифровой безопасности. Также важно соблюдать правила, о которых постоянно напоминают профильные эксперты. В частности, использовать разные пароли для различных сайтов и приложений, обязательно включать двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять программное обеспечение (ПО) и проверять устройства на подозрительную активность.

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Фото: Piter.tv