Мужчина нашел арсенал оружия в машине у госучреждения в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга проводит расследование по поводу "Мерседеса", заполненного боеприпасами и обоймами для автомата калашникова. Автомобиль был оставлен у агентства внешнего транспорта СПб, как сообщает издание Mash. О найденной опасности правоохранительные органы узнали от работника госучреждения.

Внутри автомобиля было обнаружено восемь магазинов к автомату, 13 патронов и 84 запалов для порохового заряда.



По имеющейся информации, иномарка была снята с учета еще в 2022 году.

Ранее мы сообщили о том, что ребенок принес в детский сад муляж гранаты в Петербурге.

Фото: Piter.TV