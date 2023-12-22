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Мужчина нашел арсенал оружия в машине у госучреждения в Петербурге
Сегодня, 14:38
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Мужчина нашел арсенал оружия в машине у госучреждения в Петербурге

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Внутри автомобиля было обнаружено восемь магазинов к автомату, 13 патронов и 84 запалов для порохового заряда

Полиция Санкт-Петербурга проводит расследование по поводу "Мерседеса", заполненного боеприпасами и обоймами для автомата калашникова. Автомобиль был оставлен у агентства внешнего транспорта СПб, как сообщает издание Mash. О найденной опасности правоохранительные органы узнали от работника госучреждения.

Внутри автомобиля было обнаружено восемь магазинов к автомату, 13 патронов и 84 запалов для порохового заряда.

По имеющейся информации, иномарка была снята с учета еще в 2022 году.

Ранее мы сообщили о том, что ребенок принес в детский сад муляж гранаты в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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