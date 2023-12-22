Ребенок принес в детский сад муляж гранаты в Петербурге

Воспитателей детского сада № 17 на Новосибирской улице в Петербурге испугал малыш с муляжом гранаты. Об этом сообщила заведующая детского сада № 17 Лариса Киселёва.

Инцидент случился в субботу, 27 апреля. Сначала сотрудники детского сада подумали, что граната настоящая. На место происшествия были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывчатки. Они осмотрели предмет и установили, что это был всего лишь муляж.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают родителей ребёнка.

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Фото: Piter.TV