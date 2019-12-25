На трассе А-181 "Скандинавия" грузовик въехал в велосипедистов

Прокуратура Ленобласти занимается ДТП, произошедшим на трассе "Скандинавия". Там грузовик не справился с управлением и столкнулся с авто.

На автомобильной дороге А-181 "Скандинавия" произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

По данным ведомства, Выборгский городской прокурор Сергей Селиверстов выехал на место происшествия для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов.

На данный момент известно, что грузовой автомобиль не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем сопровождавшим группу велосипедистов. Прокуратура контролирует ход расследования ДТП.

Также по информации очевидцев, в ДТП есть пострадавшие и даже погибшие.

Ранее сообщалось, что в ДТП на "Скандинавии" погиб 73-летний водитель.

Фото: прокуратура Ленинградской области