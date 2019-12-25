На трассе А-181 "Скандинавия" грузовик въехал в велосипедистов

На автомобильной дороге А-181 "Скандинавия" произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.
По данным ведомства, Выборгский городской прокурор Сергей Селиверстов выехал на место происшествия для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов.
На данный момент известно, что грузовой автомобиль не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем сопровождавшим группу велосипедистов. Прокуратура контролирует ход расследования ДТП.
Также по информации очевидцев, в ДТП есть пострадавшие и даже погибшие.
Ранее сообщалось, что в ДТП на "Скандинавии" погиб 73-летний водитель.
Фото: прокуратура Ленинградской области
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