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На трассе А-181 "Скандинавия" грузовик въехал в велосипедистов
Сегодня, 11:37
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На трассе А-181 "Скандинавия" грузовик въехал в велосипедистов

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Прокуратура Ленобласти занимается ДТП, произошедшим на трассе "Скандинавия". Там грузовик не справился с управлением и столкнулся с авто.

На автомобильной дороге А-181 "Скандинавия" произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

По данным ведомства, Выборгский городской прокурор Сергей Селиверстов выехал на место происшествия для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов.

На данный момент известно, что грузовой автомобиль не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем сопровождавшим группу велосипедистов. Прокуратура контролирует ход расследования ДТП.

Также по информации очевидцев, в ДТП есть пострадавшие и даже погибшие.

Ранее сообщалось, что в ДТП на "Скандинавии" погиб 73-летний водитель.

Фото: прокуратура Ленинградской области

Теги: дтп, ленобласть, скандинавия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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