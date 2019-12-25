В ДТП на "Скандинавии" погиб 73-летний водитель

Два человека из другой машины пострадали в аварии.

Смертельная авария произошла 9 августа на трассе "Скандинавия". Подробности ДТП стали известны Piter.tv.

Около 12:30 на нерегулируемом перекрёстке на 155-м км автодороги 73-летний водитель Honda Civic не пропустил двигавшийся по главной дороге Audi A6 и въехал в него.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Водитель Audi (33 года) отделался ушибами и синяками. А вот 34-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У неё закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее на трассе P-23 иномарка насмерть сбила велосипедиста.

Фото: ВКонтакте/ Интересные события в Выборге (Алексей Смирнов)